台鐵太魯閣號列車2021年4月2日在花蓮發生出軌事故，造成49人死亡慘劇，台鐵與廠商聯合大地公司終止部分契約，並認定廠商監造人員有未盡注意義務及業務登載不實等情事，停權解約並刊登政府採購公報，廠商不服提告請求撤銷，台北高等行政法院判決駁回。可上訴。

台鐵與聯合大地公司在2016年2月就「鐵路行車安全改善六年計劃—邊坡全生命周期維護管理」案簽訂公共工程技術服務採購契約，由其辦理路段邊坡、擋土設施現場調查、檢測分析與評估，並完成邊坡分級，急迫性補強工程設計及監造。

但工程施工現場在2021年4月2日發生施工廠商之吊卡大貨車掉落於鐵軌上，導致台鐵列車與掉落之吊卡大貨車發生碰撞之乘客死傷事故，聯合大地的監造主任李進福一審被判刑依過失致死等罪判刑7年2月，另名員工張齊富財被依過失致死判刑4年6月。

台鐵在2021年5月24日召開採購工作及審查小組會議，認為聯合大地公司監造人員有未盡注意義務及業務登載不實等情事，涉有政府採購法，將其刊登政府採購公報，聯合大地公司提告請求撤銷台鐵的處分。

台北高等行政法院認為，聯合大地公司有因可歸責於己之事由，致台鐵終止系爭契約，且其情節重大，合於政採法規定，台鐵處分施以停權效果，於法並無違誤，判決駁回其訴訟。