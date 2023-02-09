台中市警察局太平分局新平派出所警察志工團隊日前晚間除舉辦「一人一菜」新春聯誼餐會外，並辦理新舊任志工分隊長交接，由原任分隊長石宜禾交棒給新任分隊長楊子萱，由楊子萱擔任新任志工分隊長，新的分隊長91年加入志工行列，服務時數近2000小時，協助警方推動各項警政宣導及為民服務工作不遺餘力，也獲得大家一致的認同，擔任分隊長。

在太平警分局副分局長陳作豪親自主持交接儀式下，新平派出所警察志工團也完成新舊任志工分隊長交接，由原任分隊長石宜禾交棒給新任分隊長楊子萱，陳作豪期許在楊子萱領導下志工團持續將警察志工優良的服務傳統傳承下去。

台中市警察局太平分局新平派出所警察志工團隊日前晚間除舉辦「一人一菜」新春聯誼餐會。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

原新平派出所警察志工分隊長石宜禾任期屆滿，在志工團隊的推舉下，楊子萱獲得大家一致認同，她自民國91年開始加入志工行列，當時擔任新光國中的愛心媽媽時間，在好友的號召下加入新平派出所警察志工行列，從隊員一路參與志工事務，服務時數近2000小時，平時也幫助警方推動各項警政宣導及為民服務工作等，對整體警察形象有相當大的提升。

楊子萱也感謝志工夥伴們的信任及支持，在前任分隊長石宜禾及歷任的志工分隊長經營下，新平志工團隊已奠定優良的基礎，希望在這基礎下持續協助分局各項警政工作的推動，自信地說出「新平志工、新平榮耀！」

太平分局長蔡慶星表示，志工是警察與民眾間最好的溝通橋樑，特別感謝卸任分隊長石宜禾，帶領志工伙伴們協助派出所各項勤務與活動，期勉日後在新任楊分隊長帶領之下，承先啟後，協助警方推動警政工作及為民服務，也感謝志工伙伴們一年來對太平分局的協助及相挺。