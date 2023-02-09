中華傳統宗教總會榮譽總會長王金平9日到佛光山悼念開山宗老星雲大師，他說，星雲大師的成就說不完，包含宗教、教育、慈善與兩岸等面向。星雲大師生前提倡「五和」包含兩岸要和平等。星雲在佛教的成就無人能及，興盛佛教。

星雲大師於5日圓寂，享耆壽97歲。前立法院長王金平今天下午以中華傳統宗教總會榮譽總會長的身分到佛光山悼念星雲大師，中華傳統宗教總會也派出數十名會員悼念星雲大師。

王金平表示，星雲大師曾提出：人總要強調「和」，包含自我要和悅、家庭和順、人我要和敬、社會要和諧與兩岸要和平等五和，這是人間至理。

王金平說，星雲大師不只是一代宗師，他在佛教的成就功業無人能比，他把佛教制度化、現代化，以及人間化，這些都是讓佛教提升，再度興盛。且星雲生前修持了菩薩道，上求佛道，下化眾生。

王金平還推崇星雲把佛教人間化，把彌陀經、地藏王菩薩本願經與金剛經等都轉化成生活語言，讓佛教淺顯易懂。星雲一生奉獻菩薩道，其道場遍布全球五大洲。