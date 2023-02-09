飛機可以說是最安全的交通工具，不過一旦發生意外或人為疏失，後果往往不堪設想。曾多次獲選為「全球最佳航空」的卡達航空，上個月一架班機在飛行途中，疑似因為機師操作失誤，導致飛機在短短24秒內下降了1000英呎（約304公尺）。好在機師及時發現錯誤並做出修正，最終讓全機順利抵達目的地，沒有釀成大禍。

根據航空事故分析網站《The Aviation Herald》，這架卡達航空波音787-8班機上月10日從杜哈國際機場起飛，前往丹麥哥本哈根。飛行途中，疑似因為機師太晚將飛行指示輸入系統，導致飛機短暫失去導向並開始下降，不到半分鐘內，就從1800英呎降落到距離海平面只有800英呎（相當於台北站前新光三越大樓高度）。

Just read the story of the Qatar Airways plane that fell almost 1,000 feet in 30 seconds due to pilot error. Fortunately, they recovered from the error and flew on. #QR161 #Jetphoto #QatarAirways pic.twitter.com/Qp9q85uEQS — Duncan Williamson (@todlad52) February 8, 2023

幸運的是，機長及時接手駕駛，阻止了飛機繼續下降。事後該架班機也繼續航程，並在6小時後安全飛抵目的地。而航空公司在接獲通報後，也立即對這起事故展開調查。