受景氣、《平均地權條例》通過等因素影響，一般認為今年房地產市場較不樂觀，但中部上櫃建商坤悦開發，今年仍計畫在台中市后里、烏日及南區推出3起新案，董事長陳丕岳說，今年的推案計畫與央行限期18個月開工、營建成本及房價高等都有關係。

坤悦開發首度進軍后里，第一季將推出地上13及14層、地下2層的「禮御」新建案，該案規畫4戶店面、117戶住家，為單層併均質3房大樓，陳丕岳表示，當初選定后里是看好后科園區、銅鑼科學園區帶動的地方發展，且基地周邊生活機能佳、交通便捷，已有不少當地企業二代來詢問。

籌備中的烏日新案「夢想＋」則規畫為地上15層、地下3層大樓，為111戶純住家；另下半年也將推出南區原大慶黃昏市場案，預計總營銷達85億元。

陳丕岳指出，坤悦向來以自住型產品為主力，今年度完工交屋的包括大雅區「雅樂」、東區「高飛」及單元二的「心富郁」，預計本月開始陸續入帳認列；目前線上則有南屯「君睿」、銷售達9成5的南區「君匯」及東區「領秀」銷售達7成多、東勢「欣．悅」、彰化埔心「心里程」等。

在政府打炒房導致今年房市的不樂觀情況下，陳丕岳說，《平均地權條例》確實緊縮預售投資空間，但坤悦開發以自住機能與產品規畫的面相出發，銷售業績穩定去化中。