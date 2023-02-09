喜歡美國職籃的球迷們應該有關注到金州勇士常常打出極大的比數，根據統計，依台灣運彩所開立的「大小」玩法來看，本季美國職籃30隊當中，勇士是最容易打出「大分」賽果的球隊，截至目前54場比賽之中，勇士有33場比賽出現大分，大分率超過61%！再看另外一項「場均得失分總和」的數據，勇士236.6分也是位居聯盟最高(第二是洛杉磯湖人的235.9分)。

會造成勇士頻頻出現大分賽果，有「進攻端」和「防守端」各兩大因子，在進攻的部分首先是三分球，帶起美國職籃近年大三分時代的指標-浪花兄弟柯瑞(Stephen Curry)以及湯普森(Klay Thompson)本季依舊以場均4.9和4.2的三分進球數佔據射手榜前兩名，勇士全隊的場均三分進球數也因此高達16.6球稱霸聯盟，值得注意的是勇士的三分球不只量多，品質也不差！全隊命中率38.4%排名聯盟第4。

再來，勇士的每48分鐘攻守回合數(PACE)103.2也是聯盟之最，勇士球風節奏極快，連中鋒格林(Draymond Green)都有能力在搶到籃板球之後快速向前推進，陣中射手射程極遠，經過簡單的小組配合及掩護就可以製造空檔出手，進攻很少有多餘的盤球與個人單打動作。

防守端勇士得多克制犯規次數，勇士場均可以讓對手罰進20球聯盟第3多，罰球是籃球唯一一種在時間暫停時的得分方式，也是令比賽打出大分的關鍵因子之一。除了犯規次數以外，勇士也要減少失誤，本季勇士場均失誤多達16.6次聯盟第2多，其對手因為勇士失誤場均可以多得20.3分聯盟第2高。勇士目前排名西區第7，這支衛冕冠軍本季目前的表現與球迷期待有所落差，接下來的比賽進攻端維持流暢的同時，若是可以成功降低犯規以及失誤的次數，將有機會再次衝擊冠軍！