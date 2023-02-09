新竹縣「2023新埔花燈迎天穿」踩街活動10日晚間6時在新埔中正路上登場，警方將從當天從15時至23時，分2階段實施交通管制，交管路段主要為西起中正路、義民路口，東至新埔郵局間路段，周邊與中正路銜接的民生街、成功街及中正一街等均列入管制，提醒民眾注意及配合。

縣府交通旅遊處長戴志君說，活動主舞台位設在舊鎮公所旁的新埔警分局前，副舞台則在廣和宮。踩街活動從新埔國中出發後沿著中正路往東，到新埔郵局結束，全長約1.5公里。踩街隊伍最後將從郵局對面的中正一街轉至福德街經廣和路撤場，回到新埔鎮公所後就解散。

交通管制分為兩層管制區範圍，第一層管制區為踩街動線行人徒步區，即中正路、義民路口與新埔郵局間路段，從10日中午12時起兩側禁止汽車停放。

15時起實施汽車移置、全面管制車輛只出不進，僅開放持通行證車輛。15時至23時義民路（環河路-中正路段）、中正路（田新路-義民路段）全面管制車輛進入，僅開放持居民通行證車輛單向通行。

第二層管制區範圍則在第一層管制區周邊路口，將有人員疏導車輛改道，禁止車輛進入徒步區；17時起全面管制僅開放持通行證車輛及第二層管制區住戶車輛進入。請鄉親主動出示通行證，以利警務人員辨識。

新埔分局自行開車的民眾注意，交通管制17時前車輛可停至廣停3、廣停2、停一及停二等4處停車場，另外3處內思高工對面停車場、鳳山溪河濱公園空地、旱坑里清潔隊周邊空地停車場則不在管制區範圍內，這7處從15時至凌晨0時開放免費停車。

民眾可搭乘台鐵至「新竹站」或「竹北站」，下車轉乘新竹客運5618、5619、5620及5621到達新埔。