超級盃對戰組合，酋長對老鷹。（美聯社）

萬眾矚目的美式足球NFL第57屆超級盃，於台灣時間2月13日上午7:30在亞歷桑那州格蘭岱爾市的州立農業體育館舉行，由美國聯會冠軍堪薩斯酋長與國家聯會冠軍費城老鷹交鋒，那一隊能夠舉起文斯.隆巴迪盃，答案即將揭曉。

今年的超級盃兩支爭冠隊伍，正好是兩個聯會例行賽的頭號種子，而且戰績都是14勝3負，不過兩隊在季後賽的晉級過程大不相同。酋長在美聯分區季後賽對壘傑克森維爾美洲虎，這場比賽雙方有來有往，直到角衛Jaylen Watson在比賽尾聲的一次關鍵抄截，才以27:20戰勝對手晉級冠軍賽，酋長的明星四分衛Patrick Mahomes在上半場一度受傷退場，所幸檢查後並無大礙。美聯冠軍賽的戰況更加緊湊，數度落後的辛辛那提孟加拉虎在第4節達陣追平，酋長直到終場前3秒踢進致勝的3分Field Goal，才驚險拿下晉級超級盃的門票。受到腳踝傷勢影響的Mahomes帶傷上陣，仍傳球326碼和兩次達陣，帶領酋長中止對戰孟加拉虎的3連敗，同時也是近4年來第3度闖進超級盃。國聯領頭羊老鷹則呈現一面倒的氣勢，強悍的防守更是滴水不漏，先後以38:7和31:7淘汰紐約巨人和舊金山四九人，繼2018年贏得隊史首座超級盃後，6年來第二度挺進超級盃。

老鷹攻守均衡，在例行賽的平均單場進攻碼數(389.1碼)和得分(28.1)都排名全聯盟第3，只讓對手推進301.5碼的防守數據則是全聯盟第2，失分20.2排名第7也是前段班，單季70次擒殺更加傲視群雄，只差芝加哥熊在1984年締造的史上單季最高紀錄兩次。老鷹在季後賽表現再上層樓，兩戰平均得分34.5分、防守碼數195.5碼、失分7分全都是第一，另外再追加8次擒殺也是最多。線衛Haason Reddick單季16次擒殺聯盟第2，防守截鋒Javon Hargrave和兩名防守邊鋒Brandon Graham與Josh Sweat也各有11次擒殺，老鷹是史上第一支在例行賽有4名球員的擒殺次數達到雙位數的球隊。防守組只要正常發揮，老鷹贏球機會將大增。

酋長是全聯盟最會得分的球隊，明星四分衛Mahomes本季傳出個人新高的5,250碼，高居史上第4，僅次於已經退休的三大傳奇四分衛Peyton Manning(5,477碼)、Drew Brees(5,476碼)和Tom Brady(5,316碼)，41次傳球達陣也是聯盟第一，季後賽帶傷上陣仍在兩戰傳出4次達陣，經過兩周的休息，Mahomes有機會帶著健康的身體參加超級盃。酋長的防守組不如老鷹，但防守截鋒Chris Jones的表現有可能左右比賽勝負，酋長在例行賽完成55次擒殺，Jones就包辦了其中的15.5次，美聯冠軍戰對孟加拉虎，Jones也有兩次擒殺的精彩演出。角衛L'Jarius Sneed則是另外一個值得注意的防守球員，例行賽3次抄截是陣中第一，108次擒抱則是隊上第二。

兩隊本季並無交手，最近一次交鋒是上賽季第4周，Mahomes單場送出5次達陣，率領酋長以42:30拿下對戰3連勝，總對戰紀錄提升至5勝4負。不過，當時3次達陣的致勝功臣外接員Tyreek Hill，本季轉隊邁阿密海豚，雖然酋長本季補進多名外接員，但實力難以與聯盟數一數二的Tyreek Hill相媲美。

本屆超級盃還有兩個有意思的話題，一是老鷹在2017年首奪超級盃，當年是總教練Doug Pederson執教的第二個賽季，而目前的主帥Nick Sirianni，正好也是第二年任教老鷹。酋長總教練Andy Reid曾經執教老鷹長達14年，但僅在2005年闖進超級盃敗給了如日中天的新英格蘭愛國者，轉教酋長後，才終於嘗到超級盃的勝利滋味。

二是本屆超級盃出現史上首次的兄弟鬩牆，35歲的哥哥Jason Kelce是老鷹的中鋒，33歲的弟弟Travis Kelce則是酋長的近端鋒，兩人都是進攻組，都是球隊的主力，哥哥Jason近6年5次入選全明星賽的先發，弟弟Travis也有明星級身手，生涯10個賽季有7季單季接球碼數破千，是歷史上最多破千接球碼數賽季的近端鋒。

本場比賽勝負難料，但總分大小開50.5可以來研究一下，雖然近4個賽季的超級盃，有3個賽的總分是低於43分，但2020年酋長就以31:20擊敗四九人贏得隊史第2座超級盃，得分剛好跨50.5的門檻。酋長本季例行賽平均得分為29.2，季後賽平均得分則是25；老鷹例行賽平均得分28.1、季後賽平均得分34.5，兩支都是很會得分的隊伍，在超級盃合演精彩的進攻大戰可以預期，因此較看好大分可以過關。