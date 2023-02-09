竹北市西區的大義、崇義、尚義里是國軍火炮射擊區涵蓋區域，長期受到國軍戰訓影響，導致地區發展受限，漁民生計與生活品質也受影響。陸軍裝甲兵訓練指揮部特地拜會竹北市長鄭朝方，提升軍民友好交流，並提供睦鄰捐助1000萬元回饋鄉里，該筆款項將透過專案回饋予3里，用於改善當地道路、漁業以及資源回收、健康宣導、清淨家園等各項公益支出。

大義、崇義、尚義里是竹北地區發展精緻農業休閒觀光重點區，同時也是國軍火炮射擊區涵蓋區域。鄭朝方表示，由於國軍火炮射擊訓練產生灰塵及噪音，3里居民長年下來生活品質影響甚鉅，附近漁民出海捕魚，也因受炮擊影響，漁獲量大減，影響漁民收入，透過與陸軍裝甲兵訓練指揮部交流，希望能兼顧地方發展，也確保國軍戰訓任務。

陸軍裝甲兵訓練指揮部少將指揮官楊建基表示，為了降低戰訓對地方造成的影響，1年中僅2至3天漢光演習期間採實彈射擊，其餘射擊訓練皆以無爆破功能、無實彈聲響、不會2次引爆的練習彈為主。國軍同時將竹北市列為第1級捐助等級，提供睦鄰捐助新台幣1000萬元，也建請鄭朝方協助宣導市民加入國軍行列。

國軍的千萬睦鄰捐助，將透過專案回饋予大義、崇義、尚義等3里，鄭朝方表示，款項將挹注當地道路改善、竹北地區漁業改善工程，以及資源回收、健康宣導、清淨家園等各項公益支出。另外，鄭朝方也允諾將以公所之力，協助國軍招募人才，呼籲有志市民加入國軍行列。