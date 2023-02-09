此前有報導指出安裝在澳洲國防部辦公室的中國製監視器存在安全風險。

去年11月英國以安全風險為由，禁止政府部門在具敏感性的建物裡安裝與中國相關的監控攝影機。美國一些州也已經下令封殺多家中國科技公司的供應商與產品。

馬勒斯在接受媒體訪問時表示：「這是一個問題.....我們將對國防部裡所有的監視技術進行評估，只要發現這些特定的監視器就會移除」。

作為網路安全與反外國勢力介入的「影子部長」，澳洲在野黨議員帕特森（James Paterson）表示，他自己所做的稽查發現全澳洲超過250處政府辦公室安裝了將近1,000套中國半國營企業海康威視和大華科技的監控設備，他呼籲澳洲政府提出緊急計畫，拆除所有此類監控攝影機。

馬勒斯對此表示，這個問題是很重要，但我認為不該過於誇大。

海康威視表示，將該公司視為澳洲的國安威脅是「大錯特錯」，因為海康威視無法取得終端用戶的影音數據、不能管理終端用戶的資料庫或在澳洲銷售雲端儲存服務。其發言人表示，海康威視的相機符合澳洲法規，並遵守嚴格的安全要求。

大華科技尚未回應媒體置評請求。

澳洲媒體周三報導，基於對間諜活動的擔憂，在坎培拉的國家戰爭紀念館將拆除館內幾支中國製的安全監控攝影機。

澳洲和中國政府正試圖修復外交關係。2018年澳洲決定禁止華為參與其5G寬頻網路的舖建，使兩國關係出現裂痕，之後澳洲呼籲對新冠疫情的起源進行獨立調查，中國隨即對多項澳洲產品祭出貿易制裁，使兩國關係雪上加霜。

至於中國會對澳洲拆除陸製監視器做出什麼反應，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示他並不擔心，「我們將按照澳洲的國家利益來辦事」。