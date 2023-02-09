八方雲集前一次調漲產品價格為2021年12月16日，當時因應原物料、包材全面調漲，旗下品牌「八方雲集」鍋貼、水餃每粒調漲0.5元，麵食類平均調漲5元，湯品類維持不變，「梁社漢排骨」部分產品售價則調漲2～8元。

此次八方雲集因應原物料持續上漲及基本工資調漲，考量門市營運成本，自13日起調漲部分產品價格，鍋貼及水餃4款每顆調漲0.3元、2款每顆調漲0.5元，平均漲幅約5％，結帳時遇非整數一律捨去尾數結帳，其餘逾7成產品全數維持原價。