49歲柯姓女子日前到高雄參加聚會，同行友人見她喝爛醉，叫計程車護送她回旅館，隔天柯女退房時，驚覺錢包遺失報警求助。警方獲報找到計程車司機，但司機起初找不到錢包，還表示「她友人拿走的」，後續司機竟然在車門置物區角落，找到柯女錢包，令他直呼不可思議。柯女得知錢包位置後，不好意思得表示喝醉隨手一放，表示會記取教訓。

據了解，柯女與友人6日晚間抽空前來高雄參加聚會，散會後柯女因喝醉，友人叫計程車護送她到旅館休息，直到隔天中午，柯女要退房付住宿費時，才驚覺錢包疑似遺落在計程車上，因錢包內裝滿了5000元現金、個人證件以及數張金融卡等，柯女著急到附近派出所求助。

三民第一分局哈爾濱派出所獲報，因柯女尚未記得計程車的車牌號碼，於是員警立即調閱周邊監視器，在15分鐘內鎖定柯女搭乘的計程車後，查明該輛車牌，聯繫上計程車車行以及司機林姓駕駛。

林男接到員警通知後，返回車後座尋找，但怎麼都找不到，於是跟員警回覆表示「一定是同行友人拿走的」，後來員警確認友人並未拿到錢包後，再致電給林男協助再次尋找，林男也配合要求，經過更仔細的尋找後，終於在車門下方置物區角落，找到柯女的錢包。

林男找到錢包後，對於錢包的位置也直呼「怎麼會在這邊！」，柯女也不好意思向員警表示，因當時喝得爛醉，錢包可能隨手一放，自己也記不清在哪了，後來林男也到派出所送回錢包，柯女拿回丟失的錢包後，立即清點錢包並確認無丟失任何東西，最終如釋重負，頻頻向林男、協尋員警道謝，並表示下次不會再亂放了。

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