苗栗市農會9日舉辦的慶祝農民節大會，縣長鍾東錦頒獎表揚傑出農民，並擔任代言人大力推荐市農會生產的貓裏苦茶油是品質保證的健康食用油，歡迎民眾採購，以帶動農業發展。

苗栗市農會今天上午在復興路供銷部舉辦慶祝農民節表彰大會暨貓裏苦茶油新裝上市推廣活動，縣長鍾東金錦、縣議員余文忠、孫素娥、許櫻萍、張志宇、曾美露、苗栗市長邱鎮軍、市農會理事長賴桂煖、常務監事潘素貞、總幹事謝錦明等人皆到場致意，向農民賀節。

苗栗市農會總幹事謝錦明指出，苗栗市苦茶產銷班約有30位班員，種植苦茶樹面積約10公頃，過去都是由市農會輔導產銷班生產製造苦茶油，每瓶500毫升，售價1850元，由於大瓶包裝售價高，保鮮度欠佳，影響消費者購買意願，今年改為由市農會收購產銷班種植的苦茶籽，並委外製造苦茶油，同時改換新包裝，每瓶250毫升，價格950元並贈送貓裏木耳麵，結合貓裏紅茶系列上市，透過農會小舖販售，希望打開新的局面，增進農民收益。

擔任代言人的縣長鍾東錦，大力推荐苗栗市農會製造的苦茶油品質保證，是優質健康的食用油，最佳的伴手禮，希望在農會三巨頭的努力經營下，能夠繼貓裏紅茶之後，成為再度打響全國知名度的農特產品，帶動苗市農業發展。