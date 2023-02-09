就讀國立嘉義高商應英科學生張寶云透過特殊選才一人雙榜，錄取台大外文系，政大東南亞語學程越文組，不僅刷新學校紀錄，並期盼未來能夠考取外交領事人員，前往國外從事外交官工作。外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中表示，聽聞張寶云同學未來想從事外交工作，為廣納外交人才，主動邀請她到辦事處，分享如何準備外交領事人員特考的心得、外交人員的訓練制度，以及正式晉用後的內外輪調制度、培養及善用多元知識與常識，並實地參訪辦事處領務部門。

外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中（中）副處長林文俊（左一）與嘉義高商學生張寶云（右二）、媽媽阮菁慧（左二）、導師吳依亭（右一）合影。(戴志揚翻攝)

蕭處長說，外交部近期辦理第56期新進外交領事人員開訓，錄取44名新進人員中女性佔26人，達到59.1%，說明女性參加外交領事人員考試的趨勢。他同時也鼓勵寶云，未來準備外交特考除了專業科目以外，也要自我訓練關注國際間重大政經議題發展的能力，以提升日後參加外交特考之優勢。

他還分享了2015年奉指示，在印尼第二大城泗水(Surabaya)設立新的辦事處的特別經歷與多元應用，尤其是在開幕酒會上，會場以來自臺灣鶯歌的天燈造型燈座及陶藝品佈置，並邀請來自阿里山的茶農提供臺灣茶給貴賓品嚐，充分展現和平吉祥的意向與彰顯臺灣軟實力，符合對應了Sura（渡過） baya（難關）的意義。

我國於2015年在印尼第二大城泗水(Surabaya)設立之辦事處。(戴志揚翻攝)

2015年駐泗水辦事處開幕酒會，會場以來自臺灣鶯歌的天燈造型燈座及陶藝品佈置。(戴志揚翻攝)

張寶云感謝蕭處長的邀約，並表示能在上大學之前來拜會收獲很豐富，更加深投入外交工作的信心，蕭處長還讚許寶云是位孝順又有愛心的人，和媽媽一起到新住民家庭服務中心擔任服務志工，教會擔任英語課輔老師，用自己的能力回饋社會，未來更可以運用在外交工作上。