民進黨昨（8）日中執會通過由身兼黨主席的副總統賴清德，所提案的學倫爭議處理機制，規定2024候選人都要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，卻因該機制無法溯及既往，而引發批評。對此，擁有美國南加州大學教育心理學博士學位的柯志恩也狠酸，用簽聲明書的方式處理學倫問題，「真是讓民眾笑破肚皮」

賴清德強調，將秉持誠信原則、公平公正及希望取得社會的支持三原則。這次對象為即將登場的立委、總統參選人，都要簽切結「學位論文學術倫理聲明書」，學位如查出變造、造假、抄襲、由他人代筆等，由黨紀處份。

國民黨智庫執行長柯志恩昨在政論節目《少康戰情室》指出，林智堅在學位被撤銷後，還提出訴願、不承認抄襲，「他怎麼可能去簽聲明書？」同時，很多民代甚至都不清楚自己的論文有沒有抄襲，因此這張聲明書，根本就是一個空白的授權，完全沒有任何意義。

柯志恩接著以涉入賄選爭議的台南市議長邱莉莉，被黨中央處理停權處分一事為例，指出黑金問題是賴清德最容易處理的，但他都只能以停權處理，對於讓民進黨大敗的學倫問題，竟也只是叫大家簽署聲明書，就可以知道賴提出的所謂改革，真的是被大家看破手腳了。