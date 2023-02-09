台東縣東河鄉公所今天舉辦2023柚見晚崙西亞東河馬拉松記者會，邀請民眾及跑友3月12日到東河路跑並品嚐晚崙西亞。（蔡旻妤攝）

台東縣東河鄉是晚崙西亞（香丁）的故鄉，每年3月起進入產季，東河鄉公所去年首度將路跑結合運動賽事，廣受好評。鄉長葉啟伸今天表示，今年首次挑戰舉辦全程馬拉松外，更加碼舉辦農特產品展銷及美食市集，歡迎跑友及民眾3月12日到東河健康路跑吃鮮果。

晚崙西亞又稱香丁，全東河鄉栽種面積約17公頃，每年可產出30萬公斤，是全縣最大，晚崙西亞外形、大小、顏色與柳丁大同小異，但甜度、香氣均比柳丁或其他柑桔類濃。

台東縣東河鄉公所今天舉辦2023柚見晚崙西亞東河馬拉松記者會，邀請民眾及跑友3月12日到東河路跑並品嚐晚崙西亞。（蔡旻妤攝）

台東縣東河鄉公所今天舉辦2023柚見晚崙西亞東河馬拉松記者會，邀請民眾及跑友3月12日到東河路跑並品嚐晚崙西亞。（蔡旻妤攝）

葉啟伸說，這次賽事除規畫42公里全馬組、21公里半馬組及9公里小馬組外、特別增加6公里迷你馬組，專為親子族群量身打造，今年更貼心規畫跑者加購接駁車服務。

鄉公所表示，當天全馬組、半馬組的總排名及分組排名可以獲得獎金、獎品外，完跑的跑友都能獲得精心準備的完跑禮。活動當天除了能大快朵頤晚崙西亞及各式特色補給品、體驗馬拉松賽道的山林景緻、沿途猴子帶來的小驚喜、以及去年大家讚不絕口的小馬音樂時光隧道等等之外，現場還推出琳瑯滿目的周邊活動，其中部落文化體驗內容比起往年更加豐富，包含Amis傳統編織體驗、立槳體驗、藍染體驗、晚崙西亞果汁免費送、晚崙西亞天然清潔劑DIY、搗麻糬DIY等。