各級學校將自10日起開學，基隆市政府9日表示，已自6日到9日之間，針對全市66所公私立學校及市立幼兒園以及4處本市校園外之公共空間進行環境消毒工作，確保校園環境安全，讓師生都能安全返校上課。

基隆市教育處長劉美蘭表示，市府面對疫情絕不鬆懈，學校、教育處及環保局攜手加強開學前防疫消毒工作，同時叮嚀學校務必配合中央防疫措施辦理，持續運作校內防疫專責小組，以利因應疫情變化隨時啟動防疫應變。

劉美蘭指出，除要求基隆所轄各校定期進行防疫物資盤點及體溫量測設備維護外，教育處也在開學前再次進行抽查訪視，確保學校相關物資於校內妥善保管，且數量充足無虞，物資整備超前佈署，為孩子的健康把關。

基隆市教育處表示，除加強宣導寒假期間校園防疫措施，並於農曆春節假期前加發放公私立高中以下各級學校教職員生及幼兒園教職員，每人2劑快篩試劑，以利師生於寒假期間備用做好自我健康監測，降低開學防疫破口產生機率。

基隆市長謝國樑表示，基隆市校園重視各項防疫工作的落實，市府將會與學校持續關注中央所宣布之疫情狀況，滾動調整相關防疫政策，建立安全健康的學習環境，共同守護校園師生健康，請各位家長務必放心。