金山警分局連破兩次詐騙集團擄人案件，分別逮捕5人及8名嫌犯法辦，不過由於這兩起案件都是承租同一間民宿充作監禁被害人使用，嚴重影養當地治安，後經新北市政府公安聯合稽查小組會議審議後，確定該民宿的3、4樓所屬違建，從昨（9）日起預計30日強制執行拆除違章建築3、4樓完畢。

金山警分局去年7月獲報友詐騙集團透過臉書刊登徵才廣告，誘騙應徵者上門應徵工作後再藉故收走手機、銀行帳戶，並承租民宿囚禁求職者；金山警方成立專案小組調查後，發現受害人被囚禁在金山區愛一路一處民宿，展開攻堅後救出5人，逮捕詐騙集團成員共5人。

之後金山警方去年12月再度獲報，又發生詐騙集團擄人案件，而且受害人居然又被監禁在愛一路這處民宅，但調查後發現詐騙集團已將被害人轉移到淡水一處汽車旅館，隨即集結警力就出5名受害者，並當場逮捕5名嫌犯。

據了解，當時金山警方後續溯源追查時，懷疑民宿屋主44歲李姓男子涉嫌與詐騙集團串通，提供民宿充作詐騙集團的監禁地點，雖然他堅決否認涉入，但警方仍將他函送法辦。

由於金山警方考量這間位在愛一路的民宿已連續發生「假求職囚禁被害人」的重大案件，嚴重影響社會治安，金山警分局立即提報新北市政府公安聯合稽查小組會議，列為優先處理對象，由新北市工務局、觀旅局、消防局、違章建築拆除大隊及金山分局聯合稽查，確認其未領有民宿合格證、消防設備不齊全外，同時也認定違建事實明確，故列入優先排拆目標，自8日起預計30日強制執行拆除違章建築3、4樓完畢。

金山分局強調，假求職真囚禁案件影響社會治安甚鉅，將持續加強查緝轄區內犯罪，並結合「第三方警政」概念，運用市府各局處的力量，共同為了本市的治安努力，以期徹底剷除治安疑慮場所，提供民眾安居生活的環境。