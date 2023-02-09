桃園農業局稽查違法籠拍，負責人喊冤現場已無飼養行為。(呂筱蟬攝)

動保團體揭露全台6處非法拍鳥場所，其中桃園龍潭一處鳥園，疑似與捕鳥人非法捕鳥及圈養短耳鴞等保育鳥類，並提供收費會員拍照，桃園市農業局今天下午派員稽查，戴姓負責人說，去年9月起現場已無任何飼養及拍照行為，陸續也拆除飼養圍籬等設備，農業局人員也確定現場並無飼養鳥類等其他動物，後續仍會不定期稽查。

動物社會研究會控訴，桃園龍潭區一處鳥園，提供多種保育猛禽讓民眾付費拍攝，每次費用要價千元以上，業者也遭踢爆與捕鳥人合作，非法收購保育鳥類圈養，甚至還以小雞、白老鼠等活物為餌，引誘野生鳥禽飛進園區覓食，製造鳥禽自高空俯衝獵食畫面，藉此向攝影愛好者收取入場費。

戴姓負責人今天回應，他的這塊土地約有1500坪，過往就是養雞與養鳥，因為養雞會餵食飼料，就吸引包含老鼠或是其他鳥類到園裡，也因此吸引攝影愛好者到附近周遭野外拍鳥，當時則是有酌收清潔費用。但他也駁斥，絕無動保團體所說的與捕鳥人合作圈養珍稀鳥類，在去年9月後也沒再飼養任何鳥類或動物，現場目前已經荒廢，陸續拆除相關圍籬設備。