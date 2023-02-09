大膽竊賊趁過年期間棧貳庫人潮眾多，手提著包包行竊，將魚鬆、名牌黃色靴子及香水搜刮進包包內後逃離現場，還故意混進市集人流中，增加警方辦案難度，高雄港務警察總隊三號碼頭中隊受理報案後，9天後逮到人，訊後依法送辦。

高雄港務警察總隊三號碼頭中隊於1月28日大年初七晚上7點多，受理棧貳庫3家店家報，其中1家魚丸料理櫃位有2包魚鬆被偷，另1間名鞋館則是1雙名牌黃色靴子，還有1間香水櫃位則是有1瓶香水遭竊，3樣商品價值約2萬2500元，且竊嫌疑似就是同一人。

高嫌將魚鬆及黃色靴子和香水偷走。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高嫌將魚鬆及黃色靴子和香水偷走。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高嫌將魚鬆及黃色靴子和香水偷走。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

經調閱監視器，發現1名45歲的高姓嫌犯涉案，他當天下午約5點多，趁著連假期間，棧貳庫人潮眾多，他拿著1只黑色手提袋，將偷來的商品放入包包內後離開棧貳庫，接著還故意換了1件外套後，走進市集中，混入人群逃離現場。

警方調閱比對高雄市警局、沿途店家、住戶、公務機關等單位監視器畫面，模擬犯嫌行動軌跡，確認行蹤後，專案小組於6日上午持搜索票到高嫌家中，並查獲失竊贓物，這些商品都未開封，訊後依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。