打造台中成為國際會展城市，台中市政府投入近89億元，興建「台中國際會展中心」第一期工程，目前工程進度達76％，建設局表示，展覽棟與會議棟的魔毯屋頂已完成串聯，如同鵲橋般連結兩棟特色建物，呈現巨型魔毯造型，民眾在中央公園即可見到該棟建築，夜晚在燈光點綴下，更展現出魔毯優雅曲線。

台中市府建設局長陳大田表示，台中國際會展中心的巨型魔毯屋頂，除本身弧形桁架單元高差4.5米，屋緣3D起伏高差最大13.5米，東南向屋角更懸挑21.9米，型塑簡潔優雅的曲面天際線，是全台屋頂曲面最複雜的會展中心。

陳大田說，工程目前正施作展覽棟內外部裝修、會議棟上層結構及屋頂桁架吊裝，預計2024年完工，將成為與全世界企業對接的門戶。

建設局指出，台中國際會展中心緊鄰中央公園，猶如在公園草坪上搖曳枝幹的大樹，屋面造型形象徵茂盛樹枝具有變化，未來完成後將構築「大樹之門」的設計理念，以樹隙間滲透出陽光樹影斑駁效果，將基地中央打造為開放式的市民廣場，形成連通南北公園的設施與市民休憩的優質空間。