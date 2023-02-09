擁有166年歷史的金融巨頭瑞士信貸，去年爆出財務危機瀕臨破產，集團也進行大規模的改革，周三公布去年第四季財報，累積虧損15.1億美元（約新台幣453億）全年虧損高達79.4億美元（約新台幣2388億）接下來內部仍將進行改革，以期盡速恢復盈利能力。

CNBC報導，瑞信獲利能力不佳，公司面臨流通性問題與財務醜聞連環爆，導致資產大幅外流，在投資者的壓力下，瑞信宣布一項重組與轉型計畫，並在11月進行42億美元的融資，為改革提供資金。

融資計畫包括向沙烏地阿拉伯國家銀行（Saudi National Bank）在內的投資人出售9.9%的股權，使其成為瑞信最大的股東，卡達主權基金在去年增加一倍的持股後，也成為瑞信的第二大股東。

此外，瑞信也打算出售旗下證券化商品集團的部份業務給美國投資機構，同時，分拆資本市場部門與諮詢部門，改善已經陷入嚴重困境的投資銀行業務，好消息是今年以來瑞信股價已經上漲17%。