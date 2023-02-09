民進黨台北市議員王世堅昨在網路節目談到2024立委選舉相關議題時，稱若民進黨在北市第5選區（中正、萬華）開放立委初選，自己「可能會做一些判斷」。王世堅今天說，這麼多年來確實有很多支持者鼓勵說應該回到立院，最近經過一些莫名其妙的打擊、刺激，「我確實有在考慮」，另也透露民眾黨主席柯文哲經常罵藍綠都是垃圾，這句話刺激了他，即便都是垃圾，但是他要把自己廢物利用。

王世堅昨表示自己在北市第3選區（中山、北松山）會支持吳怡農，主持人黃暐瀚詢問，若民進黨在中正、萬華提名他，是否願意去把這區贏下來？王世堅則回應，若是由黨中央決定人選，可能會因黨內人才濟濟，怎麼樣也不會想到他，只有開放初選，他才有參加的機會；黃暐瀚追問，若中正、萬華開放提名，是否會去參加初選？王世堅則語帶保留的回道「對，我有個人的一些考量，這次可能會做一些判斷」。

王世堅今天在議會受訪時先是否認自己想要投入中正萬華初選，他解釋，昨天在節目，主持人問到4年前的情況，他稱這幾年來有基層支持參選，自己說的4年前的事情。

不過，王世堅昨天被問到若中正、萬華開放提名，是否會去參加初選，曖昧稱「這次可能會做一些判斷」，他強調，昨天說的萬華中正選舉是指4年前，在萬華中正有很多支持者，當時鼓勵他出來參選立委，當時做的民調、民眾鼓勵情況以及當時黨將萬華中正列為危險選區，所以沒有初選。

由於林昶佐非民進黨，加上前文化部長鄭麗君也被點名，對於2024中正、萬華立委選戰，王世堅認為，就是按初選的遊戲規則，來進行黨的提名，只要初選勝出的人代表黨參選，每個黨都應該如此，且黨主席賴清德已經明確告知黨內同志，沒有現任優先，每個選區只要有願意參選者都要經過初選產生提名人選。

至於是否是願意參選的人？王世堅思考數秒後表示，每天國人同胞碰到的問題，從治安、司法、教育、交通，到國家資源分配、財政、經濟等，這些跟國人同胞息息相關的議題，並不是在北市議會單獨就可以解決，必須從中央立法院徹底解決。

他指出，這麼多年來確實有很多支持者鼓勵說應該回到立院，本來先前都沒有考慮，但是最近經過一些莫名其妙的打擊、刺激，「我確實有在考慮」，但是現在都還不是時候，因為黨還沒宣布時程，至於回來參選，要在哪個選區，過去擔任立委是大選區，北市分為南、北2大選區，選區涵蓋目前大同、中山、萬華、中正、大安、文山，在哪個選區海沒辦法現在就決定，現在離初選還有一段時間，完全沒有具體規畫。

針對王世堅稱要初選才有機會出線，是否暗指不受黨中央喜愛？王說，他沒有任何暗示，只是認為在民主時代，要馬就光明磊落登記初選，如果能勝出就光明磊落正式讓黨提名參選，這是最基本的，「如果其他方式參選我絕對不願意」。

傳出賴清德希望4、5月辦初選，6月立委、總統人選定案，王說，他沒有任何意見，黨中央一定有精心計畫這樣做對所有同志才公平，在明年大選期程才來得及，現在才知道，早或晚不是他個人來判斷，應該是黨中央全盤性睿智判斷。

有幸回到立院最想做的事？王世堅說，這個太遠了，已經好幾步之後，要能參加初選、初選能夠勝出，大選還必須勝利後才有這樣的問題，不過我覺得治安是迫不及緩，整個國家全體國人都共同期待一定要解決。

媒體追問，若有機會挑戰林昶佐，自己的優勢在哪？王世堅表示，「我沒有任何的比較，我沒有要挑戰任何人」，只是說出民眾對他的期待，也看到國家社會面臨很多狀況跟危機，希望能夠呼應支持者對他的期待，能夠盡他一點點的智慧、力量為社會做事，沒有要跟誰競爭。

傳出民進黨2024不會再理讓林昶佐？王世堅表示，自己完全沒聽到，也認為林昶佐有自己的表現，林昶佐應該也不需要任何黨對他的禮讓，但是自己從來沒有說要挑戰林、很尊重林。

至於是否有意挑戰中山、北松山選區，他說，絕對不會考慮中山、北松山，即便是他經營這麼多年的選區，確實有很多好的支持者，有支持的聲音，但他絕對不會這樣考慮，「我認為中山、北松山最適合人選就是吳怡農，吳怡農也準備好了，經過這1年整頓出發，吳怡農在明年的選舉非常有機會勝選」。

但不挑戰王鴻薇是否怯戰？王世堅說，他絕對不是什麼怯戰不怯戰，中山北、松山有比他更適合的人選，這位人選就是吳怡農，吳前2次敗選是非戰之罪，吳怡農沒有理由、沒有必要心灰氣餒，鼓勵吳怡農應該在這1年繼續做好充足準備，明年一樣出戰中山、北松山。

對於有意參選什麼時候報告，王世堅笑稱，剛剛看一下昨天的訪問，自己有答應主持人黃暐瀚會先跟他講，之後同時報告，初選前會跟大家報告，自己要光明磊落參選，即便參選失敗也光明磊落的接受。

王世堅被問起決定是否參選的關鍵點為何，他則稱，現在社會的現況，柯文哲經常罵藍綠都是垃圾、廢物，「這句話確實刺激了我」，即便藍綠都是垃圾、廢物，「但是我要把我自己廢物利用，我認為到這個時候我就必須站出來，所以我最近在考量的是這個問題」。