MSCI明晟季度調整將於台灣時間10日登場，本次調整是否能讓台股占比增加，外資持續買超，成為市場關注焦點。大華優利高填息30經理人鄭翰紘9日表示，近期台股走勢大致延續去年底開始的反彈趨勢，加上聯準會主席鮑威爾的偏鴿言論與非美市場貨幣反彈等利多，漲勢多可持續。有鑑於外資開始回補台股，建議存股族持續布局高填息ETF，一手掌握股利與價差，雙利皆得。MSCI季度調整將於台灣時間10日登場，由於去年11月中公布MSCI半年度權重調整以來，至農曆年封關日1月17日前，台股市值占亞太國家（不含日本）比重微幅增加0.06個百分點，因此市場預期本次調整，台股有機會小幅調升，有望繼上回意外告別連14降，寫下權重連兩度調升的好消息。鄭翰紘表示，近期外資開始回補台股，儘管日前終結連14買超，但若MSCI調升台股比重，可望帶動買氣，為資金面帶來利多消息。鄭翰紘表示，大陸自今年開始放寬防疫政策，投資人信心重新恢復。加上AI聊天機器人ChatGPT題材帶動全球AI、演算法等概念股大漲，以半導體為核心的台灣科技類股受惠。觀察台股ETF近期表現，大華優利高填息30自去年12月進行成分股調整後，由於指數篩選原則強調獲利與填息因子，因此今年以來表現亮眼。他同時指出，指數的篩選方式，也有助於過濾掉景氣循環股，對於追求總報酬正成長的投資人而言，是具有吸引力的標的。展望後市，鄭翰紘指出，可觀察重要電子供應鏈客戶7、8月訂單狀況，做為終端需求的重要檢視點。此外，今年下半年半導體有望重現供不應求，有助於企業重拾成長動能。而根據歷史經驗，台灣股市通常領先基本面1至2季反彈，即使有高通膨、高利率與地緣政治等逆風短期影響，但以中長線來看，現在不失為提前逢低佈局的好時機。國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑分析，市場擔憂全球經濟2023年可能陷入衰退，但台灣經濟在內外需求支撐下仍保持韌性，台灣央行預估2023年經濟成長小幅降溫至2.53％，第二季起經濟有望逐步回溫。展望台股，隨市場對於基本面底部時間點的能見度提高下，個股評價多數已自底部漸回升，加上美元指數走勢轉趨溫吞，有助外資逐步歸隊，台股資金動能可望恢復。由於00878以ESG做為把關，篩選品質優且具永續經營理念的企業，再加上成分股多具有相對較高的現金股利殖利率，具有吸引資金停駐避險的特性，在投資風格上，與存股族的偏好較為契合，屬於「存股型」的高股息ETF。