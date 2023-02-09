友達公布2023年1月自行結算合併營收為159.5億元，較前一個月減少11.4％，與去年同期相比下降42.7％，寫下三年來的單月低點。1月份面板總出貨面積達124.6萬平方米，較前一個月減少19.0％。求。

群創公布2023年1月自結合併營收為126億元，較上月減少21.8％，較去年同期減少47.5％。出貨表現來看，1月大尺寸面板出貨量共計775萬片，較上月減少20.5％，中小尺寸面板出貨量共計2,051萬片，與上月相比增加8％。