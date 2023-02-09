「饗食天堂」在臉書粉專發文宣布大直店營業到2月28日止，引起網友熱議。。(翻攝自饗食天堂粉絲專頁)

「饗食天堂」舉辦「下午茶餐券」免費送活動，回饋粉絲多年支持。(翻攝自饗食天堂粉絲專頁)

開春後不少連鎖吃到飽品牌紛紛調漲價格，引起網民一片哀嚎。吃到飽名店「饗食天堂」再投下震撼彈，大直店將在2月28日正式結束營業，8日在臉書發文宣布後，隨即引起大票粉絲哀鴻遍野，直呼「心中饗食裡面第一名的分店」、「捨不得」、「真可惜」。業者回應吹熄燈號原因，也透露「饗食天堂」預計在今年第2季於台中再開新店。

饗賓餐旅旗下超人氣的吃到飽餐廳「饗食天堂」8日在臉書粉專發文，宣布大直店營業到2月28日，「感謝大家長期以來對大直店的支持，2023／03／01起，喜愛饗食天堂的朋友，仍可前往鄰近的其他台北分店享用美食。大直店在此下台一鞠躬！」詢問業者大直店關店原因，是因為所屬建築物計畫改建。據悉商場大樓租約到期，房東不再續約，而過去也在同棟商場大樓的「家樂福」大直店也在2022年底吹熄燈號。

為了回饋粉絲的支持，「饗食天堂」特別舉辦「下午茶餐券」免費送活動，即日起至2月28日23時59分止，在臉書活動頁面留言處完成指定條件，即可參加抽獎。預計抽出3組2張「饗食天堂」下午茶餐券。「饗食天堂」雙北的門店仍有台北信義店、台北京站店、新北板橋店。