淡北道路流標，市府將檢討後重新公告。新北市議員陳偉杰表示，原物料與預算有落差，希望市府補足預算，反映市場價格，增加廠商意願；新北市議員鄭宇恩則認為，淡北道路牽涉雙北轄區，廠商首要面對的就是提出雙北都滿意的交通維持計畫，無疑已是一大挑戰，新任台北市長蔣萬安迄今仍未表態支持，恐怕也是廠商持續觀望的重要因素，呼籲侯市長親自出馬說服蔣萬安共同努力。

立委洪孟楷則說，追根究底還是之前缺工缺料的陰影、廠商有所顧慮，以及施工限制較多，督促新北市府務實的檢討經費跟工程內容，如需提報中央增加預算，我們共同協助，期待該工程能夠早日發包、早日開工 ，才能根本解決民眾行的需求 。

洪孟楷說，呼籲主辦機關新北市府盡速務實檢討工程內容及經費，如真有低估、不合行情之處，該提報爭取就盡速提報爭取 。畢竟「賠錢生意無人做」，且重點在於是要找到優良合格廠商 ，而非削價競爭，這才是地方共同期待。