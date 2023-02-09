工研院用科技力強化台灣農產，將被稱稱為綠色癌症的小花蔓澤蘭變為薰香、碾米過程中產生的米糠研發為洗手液，除了落實保育陸域生態、友善環境，工研院更搭配連續12年舉辦《大桔大利積福企》公益桶柑義賣活動，義賣工研院協助研發的科技農產品，同時協助花東鳳梨釋迦廠商銷售，將40萬利潤所得全數捐贈20家社福團體。

工研院副總營運長兼社會公益委員會主委何大安表示，每逢年初工研院舉辦《大桔大利積福企》公益桶柑義賣活動，今年受到許多單位支持，12年來已累積義賣將近20萬斤新竹芎林的優質無籽桶柑，捐贈義賣淨利超過新台幣375萬元，捐給180餘家次的社福團體。除了義賣捐款之外，工研院做為產業的好夥伴，也以創新科技協助農業提升價值，此次推廣的小花蔓澤蘭薰香，就是落實SDGs 15保育陸域生態的研發成果。

工研院與林務局合作，透過技術加值，將難以根除的小花蔓澤蘭變身為小花蔓澤蘭生物炭和炭醋液，幫助農民改善土壤酸鹼度，也可作為友善農業資材防治病蟲害，替代化學農藥。此外，小花蔓澤蘭炭醋液內有含氮化合物，正是小黑蚊不喜歡的氣味，適合製成防蚊液、防蚊薰香等。透過工研院技術加值，不僅能保護台灣原生陸域生態環境，還得以發揮其綠金價值，從有害變友善。

米糠洗手液則是以友善永續農法所栽種出的稻米，於碾米過程中產生的米糠萃取製造而成。工研院指出，洗手液使用天然無刺激性的優質液態皂基以及米糠萃取液製造而成，不含任何過敏性添加劑，是一種對皮膚低敏的機能性洗手液，兼具潔淨與保養雙重功效。

今年正逢鳳梨釋迦豐收大產時期，但錯過農曆年送禮時機，銷售困難，工研院也特別跟花東農友合作，增加銷路。義賣所得利潤共募得約40萬元，將全數捐贈如築心之家、新竹家扶中心、藍天家園等20家社福團體。