「是老了嗎？連筷子都拿不穩！」52歲陳先生在門診抱怨他老婆老罵他吃飯時筷子常掉地上，他也覺得奇怪，右手腕怎麼無力麻木，就醫發現是周邊神經病變，由糖尿病引發。

●糖尿病無不適 輕忽疾病造成傷害

衛福部彰化醫院神經內科醫師林嶸洲表示，陳先生大概5年多前健檢曾驗出血糖偏高，但由於沒有不適症狀，並沒有放在心上，沒有就醫，沒有追蹤，最近發現拿筷子常會掉落，手腕麻木，也以為可能只是短暫的血液循環不好，經理學檢查發現其右手腕及手指輕微無力，右手皮膚痛覺喪失，右手肌腱彈跳反射消失，為典型周邊神經病變的現象，抽血檢查其空腹血糖270 mg/dl，糖化血色素10.1%，為糖尿病表現，進一步神經傳導檢查，已有多條周邊神經受損，經過兩個月藥物及復健治療，症狀持續改善。

●糖尿病病發年齡下降 恐致身體器官受損

林嶸洲表示，糖尿病可稱為國人的新國病，病發年齡持續下探，其危害深廣，可造成多種身體器官受損，常見的併發症包括腦血管疾病、心血管疾病、腎臟疾病、視網膜病變、周邊神經疾病等，其中，糖尿病所造成的周邊神經病變十分多樣性，有些個案是緩慢地從手腳末梢產生麻木感或刺痛感，隨著時間加重，但也有病人是急性或快速發病，造成嚴重的手腳無力及感覺喪失的症狀，急性的神經病變甚至可能造成終身殘疾。

●出現麻木應盡快就醫 避免不可逆

林嶸洲補充，周邊神經病變的患者以糖尿病患最多，發病初期大多是麻木或刺痛感，對於冷熱痛覺變得遲鈍，進而出現不自覺的傷口或潰瘍，因此很多患者常驚訝其腳部或手部何時出現傷口並不知道。

林嶸洲呼籲，一出現麻木等神經症狀需要趕快就醫治療，越早治療效果越好，首先要釐清是糖尿病造成的神經病變或是其他疾病引發，有的人一拖就是1、2年，神經病變常已經無法回復。

●控制血糖應做到 時時留意手足狀況

為了避免周邊神經病變，林嶸洲強調，糖尿病患的血糖控制最重要，飯前血糖儘量控制在120 mg/dL以下，糖化血色素控制在7%以內。而且患者的手足部要特別保護，儘量避免受刺激、傷害，也可戴手套、穿襪子來保暖，隨時檢視有沒有傷口。

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