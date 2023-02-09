長庚醫療體系寫下新里程碑！長庚醫院今發表1萬例機器手臂手術成果，手術領域擴及大腸直腸外科，泌尿外科、耳鼻喉科、婦產科、心臟外科和胸腔外科等應用，占台灣整體達文西手術的6分之1，創造機器手臂手術的新標竿，造福更多病患。

2006年，林口長庚醫院引進達文西機械手臂微創手術系統，經過多年來和長庚其他院區攜手投入、創新與推廣下，至今已完成1萬例機器手臂手術。長庚決策委員會名譽主委陳昱瑞表示，感謝大家一起見證長庚醫療體系1萬例機器手臂手術成果會，這意味長庚醫療團隊的突破與創新，也非常高興Intuitive 直覺公司的全球資深副總裁暨亞太區總經理 Glenn 以及台灣分公司副總裁暨總經理 Jason 楊繼盛跟我們一起分享這個時刻，我們期許長庚醫療團隊成為台灣機器手臂手術全方面發展的重要引領者。

長庚醫療體系機器人手術委員會召集人暨林口長庚醫院副院長吳俊德表示，長庚醫療體系所完成的1萬例達文西手術，約占了台灣整體達文西手術的6分之1。這個里程碑代表了長庚醫療體系在外科手術發展過程中，與時俱進，持續的追求改善、再改善，目標是希望達到回饋社會與永續經營的願景。

吳俊德指出，長庚醫療團隊不僅於各個次專科領域全面發展機器手臂微創手術，更持續不斷開發多項創新機器手臂醫療技術，積極參與新醫療科技的臨床研究計畫以及教育訓練中心的建置。目前規劃導入機器人手術國際大廠的手術數位分析系統，未來將結合高階臨床醫療技術以及創新醫材設備的發展來精進手術技術，為嘉惠更多病患及提高病患術後生活品質而努力。

嘉義長庚醫院副院長黃文詩表示 ，國際級的醫護訓練中心的建置，是長庚醫療體系接下來的發展重點，目前國內外不斷有創新手術的發展與醫療設備的演進。台灣出眾的醫療技術讓長庚決定投入發展國際級醫療訓練中心，不單是培育國內的醫師，也歡迎國外醫師來台灣交流。

基隆長庚醫院外科部黃挺碩部主任表示，我們計畫2023年在林口院區，成立台灣北部地區最新的微創手術訓練中心，建置最新的多功能的會議設備，提供最優質的環境，讓台灣的訓練中心能與世界一流的醫療訓練中心同步。

高雄長庚醫院泌尿外科主任王弘仁表示，數位醫療環境的發展是許多醫院目前發展的重點之一，長庚醫院也同步規劃引進機器人手術數位分析系統，此系統的優點可以讓醫師去了解藉由每台手術執刀的步驟，來分析調整手術技術，讓未來每一例手術都可以持續帶給病人更好的治療。

新北市立土城醫院外科部主任游明晉部表示，達文西手術經醫療科技評估具安全及療效實證，且實證資料亦顯示有助於減少手術時間及出血量。日前健保署宣布17項達文西手術費納入健保給付，未來在大腸直腸外科、一般外科、胸腔外科等手術，民眾未來面對相關手術時有多一種術式的選擇。我們深信科技可以為醫療帶來正向的改變，機器手臂手術是對外科醫療愈來愈重要的幫手，能夠提供病患更優質的手術品質與治療成果，也是長庚的期待與目標。