海基會2日舉辦大陸台商春節聯誼，總統蔡英文致詞時表示，在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局展開對話。對此，台大政治系教授左正東認為，目前沒看到具體政策，並認為陸客來台航點不夠，應先將航點增加。此外，左正東認為，民進黨2024「一定會」繼續打抗中牌，除了這個，民進黨還有什麼？

蔡英文2日表示，維持台海和平穩定，是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待。蔡總統表示，我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等、及相互尊重下，願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受而且促進區域和平及穩定的可行之道。

左正東今(9)日接受《中評社》訪問時對此直言，目前沒看到蔡政府有具體的政策。他認為，小三通目前未開放陸客及一般台灣民眾中轉，陸方已釋善意願意恢復16個航點，蔡英文與交通部長王國材應盡快解決航點問題，否則航點不夠，要陸客如何來台？

此外，左正東強調，民進黨在2024選舉一定會繼續打抗中牌，畢竟除了這個議題，「民進黨還有什麼？」2024若在藍綠白三足鼎立下，民進黨必須打出市場區隔，讓白去分藍的票。