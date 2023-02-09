大陸微博上有句俗語說「嫁人當嫁劉青雲，娶妻當選郭藹明」，便可見這對銀色夫妻在粉絲心中的地位，兩人結婚25年雖沒生兒育女，生活依舊甜蜜，過去是港姐冠軍的郭藹明，結婚後也專心成為影帝背後的女人，淡出演藝圈，最近55歲的郭藹明出鏡老公劉青雲與黎耀祥夫妻的聚會，可見郭藹明戴著黑框眼鏡，皮膚光滑白皙，有如學生妹，可說是凍齡有成。

郭藹明1991年以碩士身分參加港姐選拔，不僅一舉奪下冠軍，還得到國際親善小姐及最佳談吐幽默獎，演出《大時代》時與劉青雲進一步認識，在周慧敏牽線邀看演唱會下才擦出火花交往，1998年兩人結婚，2015年劉青雲在香港金像獎稱帝，大方點名愛妻：「每次我搭太空船不知道去哪邊，妳總會讓我安全回到地球，多謝妳！」一席話引來瘋傳。

郭藹明（後排）與劉青雲及黎耀祥夫妻聚會。（圖／翻攝自抖音）

媒體報導，郭藹明年輕時是南加大機械工程系的碩士生，成功入選NASA實習，傳聞本來有進入該機構的機會，為了結婚才放下航空夢，但她之後否認，表示其實只在私人航天公司實習過一年多。兩人結婚多年卻不打算生小孩，劉青雲曾替太太緩頰，表示朋友說生小孩會讓夫妻感情更好，「但我們夫妻關係已經很親密，那就不用生小孩了」。

郭藹明過去拍戲時，常被觀眾稱讚不僅有高學歷，還演技好，封她是「神級港姐」，同樣演出《大時代》的男星林保怡更誇郭藹明是用直覺演戲的「天才型演員」，讓許多粉絲都相當想念她，最近她和老公劉青雲久違與黎耀祥、梁耀蓮同框參加聚會，郭藹明學生味十足，頂著一頭短髮、戴黑框眼鏡，看不出已經55歲，粉絲也朝聖笑說再度見證到兩人的「神仙婚姻」。