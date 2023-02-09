中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友在9日大陸國務院聯防聯控機制發布會上表示，剛經歷了一次全國性的新冠病毒的感染流行，多數人已經康復了。還有部分人仍在康復之中，這個時段在全大陸範圍內人群的免疫保護力處在一個較高的時期。因此近幾個月再出現新一波新冠疫情可能性比較小。

根據澎湃新聞引述大陸國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒則說，近期全大陸疫情日趨平穩，總體向好態勢持續鞏固。目前監測未發現病毒變異株傳播力、免疫逃逸能力和致病力明顯增強的情況。

而各地大陸中小學也於近日相繼開學，加上農村春耕陸續開始。要慎終如始抓好疫情防控，繼續做好老年人等重點人群健康服務，加強農村地區物資保障，堅持城鄉社區鄉鎮網格化管理，確保有風險人員及時發現、救治和轉診。

米鋒表示，要重視商場、超市、農貿市場等重點場所疫情防控，繼續堅持養老院、兒童福利院、幼稚園和學校等重點機構防控措施，做好相關人員健康監測，加強從業人員個人防護。