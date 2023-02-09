劉思慕（右）在場邊觀看NBA比賽。(美聯社)

Excited to watch Albert Pujols hoop pic.twitter.com/bvm9Rur0NX — Joe Mussatto (@joe_mussatto) February 8, 2023

NBA例行賽賽程即將過半，也代表一年一度的全明星周即將到來，其中NBA名人賽已經公布參賽名單，大聯盟傳奇球星「生化人」普侯斯（Albert Pujols）、太空人三壘手布瑞格曼（Alex Bregman）、網壇名將提亞佛（Frances Tiafoe）及加拿大籍華裔演員劉思慕（Simu Liu）都名列在內。

名人賽的兩位隊長都與爵士有所關係，3屆NBA冠軍「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）是爵士的股東之一，而另一隊則由爵士大老闆萊恩史密斯（Ryan Smith）率領。陣容方面，從小有著籃球夢的布瑞格曼，將踏上夢寐以求的NBA舞台，「我記得我最後一次參加NBA全明星賽，是在2011年的鳳凰城，當年布萊恩（Kobe Bryant）拿下明星賽MVP，歐尼爾（Shaquille O'Neal）在場上熱舞，到處都充滿活力，這真是太有趣了。」

只是大聯盟合約嚴格禁止球員參與任何運動，布瑞格曼將在場邊擔任助教，至於已經宣布退休的普侯斯就沒有這個問題，他將效力萊恩史密斯的「Team Ryan」，布瑞格曼有機會傳授大前輩一些籃球絕活。而提亞佛則是自2016年的拉奧尼奇（Milos Raonic）後，第2位參與名人賽的ATP球星，當年拉奧尼奇還在比賽中大秀灌籃美技。

An awesome slam dunk from Milos Raonic! @milosraonic pic.twitter.com/xgZrjHLtMs — Tennis Is Number 1 (@tennisnumber1) February 17, 2016

其他知名職業選手包含WWE巨星米茲（The Miz）、NFL（國家美式足球聯盟）球星梅特卡夫（DK Metcalf）。在漫威的英雄電影《尚氣與十環傳奇》中飾演男主角「尚氣」的劉思慕，也會在這場年度盛宴中出席，劉思慕熱愛籃球運動，去年他曾受邀到新莊體育館擔任PLG的開球嘉賓，與日前加入高雄鋼鐵人的林書豪也有私交。