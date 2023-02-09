年後轉職潮，不少人急著換工作洗薪水。一名網友翻了翻人力銀行卻發現，服務業多是低薪屎缺，月薪僅3至4萬元，讓他感嘆直呼，台灣的年輕人好可憐，引起網友熱烈討論，有人深有同感說，台灣真的很低薪，但也有人認為想要高薪工作得先付出努力，隨便做就有高薪，這怎麼可能？

一名網友日前在Dcard上發文說，人力銀行太多屎缺，許多服務業的月薪只有3到4萬元，似乎除了科技業、律師、醫生和金融業以外的工作，其他行業都只能領低薪，讓他質疑靠這樣的薪水要怎麼過活，也忍不住大嘆台灣年輕人好可憐。

貼文引起網友討論，不少人哀嚎說，月薪3萬不算慘，有很多人的薪水連3萬都不到。「月薪3至4萬已經很好了，南部許多工作的薪水，會讓你嚇到吃手手，多的是不到3萬」、「現在很多工作還不到3萬」、「現在辦公室月薪3萬好像就是天花板了，聽過很多人只領2萬6左右」。

另有網友吐槽說，如果做任何工作都可以領高薪，這樣誰還要努力？「如果我去做端盤子可以年收百萬，我幹嘛那麼認真考頂大電資，現實就是要懂得選產業，打不贏就加入不懂嗎」、「哪個行業做到頂尖不賺錢？不是其他行業都是X民，是你的問題」、「人力銀行上面也有一堆高薪的工作可以應徵，只是門檻相對也很多，你依照自己的能力篩選工作，就只剩下低薪的，你說怎麼辦？」