宏益1月合併營收6834萬元，年衰退60.98%；集盛1月營收4.37億元，年減52.09%；聯發紡1月合併營收7258萬元，年減59.67%。

加工絲業者指出，終端庫存調整，客戶訂單持續縮手下，目前台灣加工絲產業整體稼動率降至5成上下，已不符生產成本，預估，此波調整將延續至第二季末、第三季初。

越南及東南亞產業供應鏈崛起預期也會對國內加工絲產業造成衝擊，市場認為，隨著全球品牌廠紡纖產業鏈轉往東南亞移動，且越南加工絲產業正逐漸崛起，在關稅以及在地供應等考量下，品牌訂單優先轉移至該地，這也將影響台灣加工絲產業的訂單能見度。

主要本業有尼龍、加工絲的集盛，受到產業庫存消化影響，從去年第三季的營運就已開始往下調整，並延續到當年的第四季。市場認為，今年第一季因有農曆年長假影響，營運要好轉仍有難度。

而在市場需求仍在消化庫存下，今年第二季可能只求穩。最快要到6、7月才可見到景氣開始復原。