華信航空2007年引進8架ERJ-190噴射客機，在完成14年的空中服務、帶給華信及旅客無數美好旅行記憶後，全台最後一架ERJ-190客機今日告別台灣天空，上午從松山機場飛離台灣，正式走入歷史。

航空迷口中暱稱「空中小精靈」的E190，擁有104個座位數，流線型客機外觀、寬敞客艙空間，受旅客喜愛。華信指出，最後一架E190飛機編號B16827，今日先空渡至仁川國際機場後，再續飛山東濟南機場，最終飛往巴基斯坦繼續服役。

華信表示，為感謝旅客對E190的支持，特別在華信航空FB臉書舉辦「獻給粉絲／忠實旅客／航空迷的感恩回饋」活動，即日起至2023年2月12日止，只要在華信粉絲頁上傳與ERJ的回憶照，寫下想對ERJ說的話，並公開分享貼文，就有機會獲得珍藏絕版的華信航空ERJ飛機模型。

華信將於2月15日於粉絲團公告中獎者名單，活動獎品包括E190日月潭彩繪模型機3架、E190標準塗裝模型機3架及精美E190紀念海報10張。