靜宜大學社工系學生李佳砡、吳沛穎，聯合好友范姜葶，報名參加「第四屆和泰公益夢想家CSR永續提案實作行動」，以聚焦無障礙設施的「男友市集（Barrier Free）」，榮獲「社會關懷獎」肯定，3人希望該方案能延續並被重視，每個人都能受到平等對待。

靜宜學生以聚焦無障礙設施市集，榮獲「社會關懷獎」肯定；希望該方案能延續並被重視，每個人都能受到平等對待。(靜宜大學提供)

靜宜大學指出，邁入第四屆的「和泰公益夢想家CSR永續提案實作行動」，以企業攜手青年共創公益的合作模式，號召敢夢敢行動的青年，勇敢提出想法，藉由具體行動發揮影響力，傳遞改變社會的正能量。

靜宜學生希望未來能與企業合作，協助發展ESG；並從社工專業出發，讓社會更平等美好。(靜宜大學提供)

李佳砡等3人參與在台中火車站所舉辦的特色市集，因無障礙的英文Barrier Free，縮寫是BF，與男友Boy Friend相同，便將攤位取名為「男友市集」。她們在規畫場地、文宣、活動人員配置等，皆要求符合無障礙需求。還特別邀請多位社工及手語老師，協助身心障礙朋友瞭解各項活動；大會廣播也兼顧視障、聽障，讓所有人都能瞭解內容真正達到平等及兼顧人權。

李佳砡指出，希望透過「倡議」反應社會問題，利用無障礙市集，關懷身心障礙者的權益，凸顯「真正無障礙」。吳沛穎說，活動當天有聽障朋友參與後反映這樣取名很好避免標籤化，「男友市集」確實創造友善環境。

吳沛穎表示，任何事物都應「無障礙」，希望「男友市集」也讓民眾檢視反省，提供貼近身心障礙者需求的服務。李佳砡及吳沛穎希望未來能與企業合作，協助發展ESG；並從社工專業出發，讓社會更平等美好，秉持每個人都應該被平等對待的社工精神！