瑞信公布第四季淨虧損達13.9億瑞士法郎(約15.1億美元)，一致於該行編制的分析師共識預測；相較之下，前一年同期瑞信淨虧損了20億瑞朗。第四季並且為連續第五個季度出現虧損。該集團也預測，2023年全年將繼續出現虧損。

瑞信2022年淨虧損72.9億瑞朗，為金融危機以來最差表現，並為連續第二年出現淨虧損。

瑞信第四季營收為年減33%，至30.6億瑞朗。

該集團稱，第四季集團的淨資產流出為1105億瑞朗。

其中，集團主力的資產管理部門淨流出927億瑞朗，遠高於分析師預期的619億瑞朗；並讓該部門管理的資產總值，降為5404億瑞朗。

由於資金大量流失，瑞信在去年違反了部分流動性規定。

執行長Ulrich Koerner在周四的一份聲明中說：「我們有一個重新建立瑞士信貸的明確計畫，我們打算透過重塑投資組合、重新配置資本、調整成本基礎，以及鞏固我們領先的特許經營模式，繼續推動為期3年的戰略轉型」。

瑞信的普通股一級資本比率(CET1 capital ratio)，從9月底的12.6%升至12月底的14.1%。分析師此前預計該比率將升至13.8%。

該集團還宣布，將斥資1.75億美元買下前董事Michael Klein的諮詢公司。瑞信計畫將收購的公司與瑞信的投資銀行部門子公司第一波士頓合併，作為一家總部位於紐約的諮詢銀行。

瑞信同時宣布對2022年的派息為每股0.05瑞朗。