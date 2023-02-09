鄉民回應。（圖 / 擷取自PTT）

【全程字幕】自爆被柯文哲「這句話」刺激 王世堅吐出戰立委關鍵點

【全程字幕】為抄襲止血？綠營推參選須簽「學倫聲明」 王世堅讚藍議員嗆爆林智堅

民進黨台北市議員王世堅昨（8）日受訪表示，若民進黨在北市第5選區（中正、萬華）舉辦初選，他「可能會做一些判斷」，今天受訪更證實，他確實有在考慮。相關新聞報導經轉發至社群平台PTT後，立刻引發了網友高度熱議，有人甚至笑稱，此舉「可以把塔綠班氣死」。

王世堅被問起決定是否參選的關鍵點為何，表示現在社會的現況，前台北市長柯文哲經常罵藍綠都是垃圾、廢物，這句話確實刺激了他。但即便如此，王世堅表示，他要把自己「廢物利用」，也認為，到這個時候自己就必須站出來，「所以我最近在考量的是這個問題」。

對此，PTT鄉民大讚「堅哥議員輾勝，選立委會上啦！加油！」、「在台北照他那套就只能萬年議員，轉性是好事」、「現在是賴清德當局，而且堅哥絕無學倫問題」、「支持，林昶佐早該下來了」、「想把塔綠班側翼給氣死嗎？」、「莫名被放閃」、「居然認同柯文哲了」。

然而，也有網友直言「叫王世堅去選立委的根本是在害他！」「不建議選立委，選上開始護航政府就人設崩毀。」「黨不會讓你選，回家洗洗睡」。