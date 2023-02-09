東森房屋高雄自由店長李明儒9日指出，南部土地遼闊，早期建築以透天為主，但隨著房價飆漲與居住觀念的轉變，電梯大樓正逐漸成為南部民眾的新寵。

他說，東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料發現，2012年前三季高雄電梯大樓的新增房貸件數佔比，還只有45.9％，但到了2022年前三季，該占比就已經快速提高到56.4％，10年增加10.5個百分點，顯見電梯大樓的交易愈發熱絡。而且，進一步觀察高雄各年齡層房貸族購買電梯大樓的占比還可以發現，愈年輕的房貸族，愈偏好購買電梯大樓，目前高雄35歲以下年輕房貸族中，有近六成都選擇住進大樓。

李明儒表示，最近幾年在科技題材、建設題材的帶動下，高雄房價漲勢驚人，購屋門檻也愈來愈高。依據內政部不動產資訊平台統計，2022年Q3高雄透天厝的平均購屋總價為1,343萬元，而電梯大樓的平均購屋總價為987.5萬元，兩者價差超過300萬元，對於預算相對有限的年輕族群來說，總價相對較低的電梯大樓，顯然是更好的選擇。

另一方面，大樓有電梯，有社區管理，有豐富的公共設施，在居住品質和便利性方面，也相對更有優勢。