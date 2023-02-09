針對毛利率方面，隨需求下滑，產能利用率進一步下滑到30％，所幸產品組合略優於上一季且費用控制得宜，穩懋去年第四季毛利率為22.1％，較前一季的15.97％成長。

展望2023年第一季，穩懋總經理陳國樺表示，因市場需求持續疲弱及傳統淡季等因素，單季營收預期將較季減high-twenties百分比（27％～29％），估毛利率約為low-teens（11％～13％）的水準。