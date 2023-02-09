針對毛利率方面，隨需求下滑，產能利用率進一步下滑到30％，所幸產品組合略優於上一季且費用控制得宜，穩懋去年第四季毛利率為22.1％，較前一季的15.97％成長。
展望2023年第一季，穩懋總經理陳國樺表示，因市場需求持續疲弱及傳統淡季等因素，單季營收預期將較季減high-twenties百分比（27％～29％），估毛利率約為low-teens（11％～13％）的水準。
砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105），去年第四季受匯兌及子公司調整營運規模處分廠房等業外損失影響，單季每股稅後純益（EPS）為-0.22元，2022年全年EPS為4.21元，終結三年賺逾一個股本的紀錄，較2021年EPS12.9元大幅衰退。
針對毛利率方面，隨需求下滑，產能利用率進一步下滑到30％，所幸產品組合略優於上一季且費用控制得宜，穩懋去年第四季毛利率為22.1％，較前一季的15.97％成長。
展望2023年第一季，穩懋總經理陳國樺表示，因市場需求持續疲弱及傳統淡季等因素，單季營收預期將較季減high-twenties百分比（27％～29％），估毛利率約為low-teens（11％～13％）的水準。
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