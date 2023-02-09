新屋高中站為新屋區內第4處youbike站點。（陳睿生提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區截至今年1月底人口數約5萬人，區內市民大多騎乘機車或駕駛汽車當交通工具，地方盼增設youbike站點作環保移動方式。目前新屋設有3處站點，提供104個車位，第4處新屋高中站近日完工，待通電測試後即可啟用。民代將持續爭取增站，提供民眾更多元環保的交通選擇。

據桃市府交通局統計，全桃園截至今日共啟用406處youbike站點，其中新屋僅有3個站點，分別為清華高中32車位、新屋區公所42車位、新福二路與大仁街口30車位，與其他行政區相比站點數量較少。

市議員陳睿生去年接獲陳情，盼於新屋高中附近增建youbike站點，邀集交通局、新屋區公所及新屋高中等單位會勘，研議設置方案，已於近日完工。陳說，現市府正規畫系統升級，未來將持續爭取在新屋設站，讓學生與民眾能有更多元、環保的交通選擇，並串聯各地標提升在地觀光便利性。

交通局運輸規畫科指出，新屋高中站點於去年12月27日完成設置，共提供32車位，已於1月19日向台電提出用電申請，後續將由台電辦理用電工程設計與施作，目前市內站點申請案件，平均約3個月內台電會安排施作，實際進度仍需視台電排程。

至於未來系統升級後，是否有新屋增站相關規畫？運輸規畫科說明，現持續營運既有youBike1.0站點，交通局今年度同步辦理未來系統更新方案的評估作業，並檢視既有場站營運狀況、區域性公共節點位置與自行車道系統等條件，再研擬設站合適性。

陳睿生也提到，為推廣在地民眾騎乘youbike，他在跨年夜當晚，挑戰從新屋區公所騎youbike一路往東騎到新屋最東邊，再沿114線往西騎到永安漁港跨年，全長約30多公里，盼藉這次熱血行動，讓更多新屋居民認識youbike並多加利用，營造友善交通環境。