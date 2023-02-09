北市一名施姓男子透過交友軟體認識13歲少女，於去年間三度與少女在其親友家頂樓發生性行為，意外被少女的表姊及朋友目睹，全案才曝光。士林地院審結，依犯對於未滿14歲之女子性交共3罪，各處有期徒刑1年6月，應執行1年10月。緩刑4年，期間付保護管束。可上訴。

判決書指出，施姓男子2022年6月間透過交友軟體探探認識年僅13歲的少女A，施男明知少女的真實年紀，仍於同月間分別在A女親友住處房間、A女房間及A女親友住處頂樓發生性行為，因少女表姊聽見頂樓傳來奇怪聲音，上樓查看，意外目睹施男與A女沒穿衣服辦事中，隨即報警處理，全案才曝光。

士林地院審理時，法官表示施男無前科，素行尚可稱良好，雖施男的行為已經危害少女身心及人格發展，的確不可取，但施男並沒有使用暴力手段強迫A女性交，犯罪情節相較為輕，且犯後認罪，深具悔意，也已經與A女父母以支付50萬達成調解等一切情狀，依犯對於未滿14歲女子性交共3罪，各處有期徒刑1年6月，應執行1年10月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束。可上訴。