我國救援隊趕赴土耳其協助救災，外傳恐有加班過勞、危害權益情事。消防署回應，災害防救為消防員的核心使命，也是消防三大任務之一，身為消防主管機關，對於執勤同仁應有的權益，不管是在國內或是國外，絕對依法予以維護及保障。

消防署表示，這次派遣至土耳其實施國際人道救援的消防署特種搜救隊及台北巿消防局、台中巿消防局、屏東縣消防局及外交部同仁，消防署已連絡帶隊官啓動重大災害創傷性壓力症候群（PTSD）的協助與預防措施；且救援期間依勤休要點規定，每日逾12小時部分也將列為超勤加班。返國後亦會持續啓動PTSD的團體諮商關懷同仁，並優先給予參與國際人道救援同仁適當的休息與輪休，以調節其疲勞的身心狀態，維護健康權。

消防署指出，今年各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點訂定實施前，全國各縣市消防局勤休方式為勤二休一，實施後改為二班制月休15日以上（勤一休一或勤二休二），工時已明顯下降許多，並在基層消防人力上持續增補，減輕現有消防員的工作負荷。

此外，勤休要點內亦針對轄區特性、重大事故確有需要或機關人力臨時調度有困難，得由單位主管調整服勤及休息時間，賦予單位主管勤務及人力安排彈性，以利消防勤務的遂行，並於原因消滅後的二周內，優先排定給予適當的補休假，以維護服勤人員健康權的規定。

消防署強調，這次參與土耳其國際人道救援人員的權益不容忽視，均會依規定予以維護和保障，政府絕對會做消防員最堅強的後盾。