藉由其最佳化的設計和突破性的效能，Snapdragon X35提供一個裝置平台，能縮短現今 5G兩極化的複雜性和功能差距，同時滿足對中階使用案例的需求。這種較低成本的選擇為裝置製造商提供了一條長期的遷移路徑，取代LTE CAT4+裝置，最終提升5G普及率，加速過渡到統一的5G網路。除了Snapdragon X35，高通技術公司同時推出了Snapdragon X32 5G數據機射頻系統，這是一種數據機到天線的解決方案，旨在降低複雜性並驅動具成本效益的NR-Light裝置。

高通技術公司資深副總裁暨蜂巢數據機和基礎設施部門總經理Durga Malladi表示，Snapdragon X35整合了全球領先無線創新者所期望具突破性的關鍵5G技術。這款全球首款的5G NR-Light數據機擁有具成本效益的精簡設計、領先的功耗效率、最佳化的散熱和更小的尺寸。Snapdragon X35將能驅動新一波的連結智慧邊緣裝置，實現更廣泛的用途。

Snapdragon X35和X32的客戶樣品預計將於2023年上半年推出，商用行動裝置預計將於2024年上半年推出。