半導體產業受地緣政治、經濟景氣影響產業供應鏈快速重組變化，精測持續透過新技術、新產品、新市場布局有效分散風險，去年除成功推出自製混針微機電（MEMS）探針卡外，亦取得5G毫米波高頻測試介面板（Gerber）訂單，使去年營收在逆風中仍小幅成長。

展望2023年，雖然全球智慧手機市場需求仍疲，半導體產業續處寒冬，且新案驗證相關費用自去年第四季起明顯增加，使總經理黃水可坦言首季營運「非常非常辛苦」，但隨著新案需求陸續開出，預期精測營運在首季落底後將逐季回升，全年營收將力拚雙位數成長。

而5G智慧手機滲透率持續向上、今年可望突破6成，精測看好將推動高階先進製程晶圓、高速高頻晶片測試需求增溫。精測對此推出全新高縱橫比60的測試介面板，並搭載自製混針MEMS探針卡，以因應客戶次世代旗艦機種各式晶片上市。

精測指出，本季正式推出的全新測試介面板，將有效縮短傳輸路徑，突破阻抗及訊號不連續之技術門檻，大幅提升測試頻寬，與客戶共同發展5G＋智慧車、5G＋智慧製造等智聯網（AIoT）新應用藍海市場。

精測因應公司發展需求，投資興建二廠作為新營運研發總部，2019年10月落成啟用迄今僅剩3層樓空間，評估明年下半年將滿載。對此，公司2021年初購置二廠對面、緊鄰一廠的土地啟動三廠擴建計畫，目前規畫今年6月動土，預計明年8月上梁、2025年4月啟用。

總經理黃水可表示，2024、2025年半導體產業前景看好，精測對此須預先準備，完工後3座廠房的合計可生產面積將超過2萬坪，亦可因應旗下轉投資公司揚弈可能需求空間。財務長許憶萍則表示，今年資本支出規模估與去年相當。

精測去年將內部智動化事業處分割孵化成立新創企業揚弈，透過提供AI製造系統服務搶攻智慧製造商機，目前實收資本額2億元，精測持股54.3％。黃水可表示，揚奕迄今表現符合期待、虧損比預期少，後市發展可期。