土耳其和敘利亞邊界6日發生7.8強震，造成嚴重死傷，各國紛紛伸出援手馳援，台灣搜救隊也前往前進災區救援。對此，北市搜救隊透露，當地氣溫嚴峻，低溫下探零下5度，結霜的景象隨處可見，而當地居民也主動送來的土耳其烤餅，讓搜救隊員可以飽餐一頓。

「天冷，但我們心不冷！」，「臺北市搜救隊」稍早在臉書發文指出，台灣搜救隊被分派到的執行區域阿德亞曼（Adiyaman），當地白天氣溫5度、晚上則下探至零下5度，處處可見結霜，搜救器材箱上面也佈滿了霜，雖然有攜帶基本的禦寒衣物，但在重度工作下返回基地後，隨著體溫逐漸降下來，仍不免感到寒意。

而搜救隊只好伐木砍柴，並取用空油桶生火取暖，順便抒發執勤過程中的內心話，隨時顧及同仁心理健康，防止創傷後壓力症候群(PTSD)，至於飲食部分，除自給自足的糧食包外，也有當地居民送來溫暖的土耳其烤餅，讓搜救隊員在生火取暖之餘，也能好好飽餐一頓，「感謝在臺灣給我們加油打氣的大家，我們很好！我們會繼續加油KeepWorking！KeepFighting！」。

「台灣隊」零下5度搜救，冰霜下砍樹生火取暖，土耳其居民送烤餅暖心。(翻攝臉書臺北市搜救隊)

「台灣隊」零下5度搜救，冰霜下砍樹生火取暖，土耳其居民送烤餅暖心。(翻攝臉書臺北市搜救隊)

「台灣隊」零下5度搜救，冰霜下砍樹生火取暖，土耳其居民送烤餅暖心。(翻攝臉書臺北市搜救隊)

「台灣隊」零下5度搜救，冰霜下砍樹生火取暖，土耳其居民送烤餅暖心。(翻攝臉書臺北市搜救隊)