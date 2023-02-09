隨著網路社群發達，不少人自拍影片當起YouTuber，日本一名女YouTuber小栗由加，上傳多部練習吉他演唱的影片，因每支影片的觀看數只有200至300人次，為衝高人氣她開始全裸入鏡，但網友仍不買單，紛紛表示「顏質很重要」。

小栗由加去年3月起經營個人YouTube頻道，上傳多部自彈吉他演唱的影片，觀看次數大多介於200至300人次，頻道的訂閱數也才1540人，和許多線上YouTuber相比少得可憐。

小栗由加全裸依舊救不了低迷的觀看次數。（圖／翻攝自小栗由加YouTube）

小栗由加為衝高頻道人氣，去年9月開始全裸入鏡，只見她坐在鏡頭前，全身上下靠木吉他遮掩，露出肩膀和手臂，影片標題、封面照片還特別標註「全裸」，依舊救不了低迷的觀看次數，僅有幾部影片觀看人次破萬，其他仍只有幾千、幾百，她只好在今年1月又把衣服穿上。

小栗由加經營YouTube的方式被轉到日本論壇，引發日本網友熱議，就連台灣的PTT也有網友討論，「嗯！顏質很重要」、「傻傻的，不要露臉呀」、「遮成這樣有穿沒穿有差嗎」、「要賣身材就不要露臉，腦補的空間都沒了」、「看到那臉，就不想點進去了」、「臉露得比身材多，全裸有個屁用」、「不露臉應該就看爆」、「看來她不懂流量密碼欸」。