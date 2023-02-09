展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，國內外疫情影響式微，政府防疫措施持續調降，面對以往年後轉職潮，欲創業者人潮預期將會較前兩年增加，旗下雙品牌「麥味登」及「炸雞大獅」將全力於2月10日至13日舉行之2023台北國際連鎖加盟大展春季展爭取更多欲創業者加盟者攜力創造共好雙贏。同時為響應企業永續發展，揚秦國際將於二月啟動全面性碳盤查，與國際社會ESG趨勢接軌，為在地社會環境盡一份力，強化創業者營運綜效，並持續提供消費者更美味健康的餐食。截至目前，麥味登總店數823家，炸雞大獅海內外店數100家。

數字前11月營收 創同期新高
雙引擎催速 廣積11月營收創同期新高
雙引擎催速 廣積11月營收同期新高
#揚秦 #麥味登 #炸雞大獅 #創業者 #創同期新高