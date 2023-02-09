展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，國內外疫情影響式微，政府防疫措施持續調降，面對以往年後轉職潮，欲創業者人潮預期將會較前兩年增加，旗下雙品牌「麥味登」及「炸雞大獅」將全力於2月10日至13日舉行之2023台北國際連鎖加盟大展春季展爭取更多欲創業者加盟者攜力創造共好雙贏。同時為響應企業永續發展，揚秦國際將於二月啟動全面性碳盤查，與國際社會ESG趨勢接軌，為在地社會環境盡一份力，強化創業者營運綜效，並持續提供消費者更美味健康的餐食。截至目前，麥味登總店數823家，炸雞大獅海內外店數100家。
揚秦元月營收創歷史同期新高
連鎖餐飲揚秦國際企業（2755）於今（9）日公布今年1月自結營收，1月營收1.62億元，年增5.45％，月減7.36％，創同期新高。雖然經歷最長農曆春節連續假期，但營收仍創同期新高，歸因於旗下品牌「麥味登」及「炸雞大獅」門市數量較往年有所提升及年節前商品銷售暢旺，雙品牌持續推升營收再創佳績。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。