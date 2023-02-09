連鎖餐飲揚秦國際企業（2755）於今（9）日公布今年1月自結營收，1月營收1.62億元，年增5.45％，月減7.36％，創同期新高。雖然經歷最長農曆春節連續假期，但營收仍創同期新高，歸因於旗下品牌「麥味登」及「炸雞大獅」門市數量較往年有所提升及年節前商品銷售暢旺，雙品牌持續推升營收再創佳績。